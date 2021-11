Medidas para prevenir la Salmonella

Tras el aumento de casos de Salmonella en la vecina provincia de Salta, el Ministerio de Salud de la Provincia recordó las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

Daniela Carrizo, directora de Salud y Medio Ambiente, dialogó con medios radiales y dijo que transitamos una “temporada alta”, en el sentido de que el calor atenta contra la inocuidad de los alimentos.

Esta situación, ha despertado un alerta epidemiológico a nivel nacional, por lo que se sugiere a la población cumplir con las medidas preventivas a la hora de elaborar alimentos. “Esta enfermedad está asociada a los alimentos de origen animal y derivados, puede presentarse en el consumo de carne, leche mal pasteurizada y en los productos de aves de corral y sus derivados como el huevo”, remarcó Carrizo.

¿Qué es la Salmonella?

La Salmonelosis es una enfermedad transmitida por alimentos (ETA), de aparición muy frecuente en los meses de primavera y verano; se produce por diferentes especies del género Salmonella y puede presentarse como una gastroenteritis o en formas más severas, puede producir infección generalizada.

Medidas de prevención:

• Utilice agua y alimentos seguros

Use agua potable o tratada para que sea seguro; seleccione alimentos sanos y frescos; elija alimentos procesados por seguridad, como la leche pasteurizada; lave las frutas y verduras, especialmente si se comen crudas; no utilice alimentos después de su fecha de caducidad.

• Mantenga las manos, utensilios y superficies limpias

Lávese las manos antes de manipular los alimentos y a menudo durante la preparación de los mismos; lávese las manos después de ir al baño; limpie todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos; proteja las áreas de cocina de insectos, roedores y otros animales.

• Cocine bien los alimentos

Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y mariscos; hierva los alimentos como sopas y guisos a ebullición. Para la carne y las aves de corral, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados; recalentar completamente la comida cocinada.

• Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas; refrigere inmediatamente los alimentos cocinados y perecederos (preferiblemente por debajo de 5°C), mantenga la comida bien caliente (más de 60ºC) hasta el momento de servirla, no guarde comida mucho tiempo en el frigorífico; no descongele los alimentos congelados a temperatura ambiente.

• Separe los alimentos crudos de los cocidos

Separe siempre los alimentos crudos (especialmente las carnes y pescado) de los cocidos; utilice diferentes utensilios, como cuchillos y tablas, para preparar alimentos crudos y cocidos; almacene los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre alimentos crudos y preparados.