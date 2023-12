Milei recibe el apoyo de EE.UU sobre el FMI y el mercado del litio

Una delegación de Estados Unidos en Buenos Aires brindó el sábado su apoyo al presidente electo argentino Javier Milei en su diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el desarrollo del mercado del litio en el país austral, dijo a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que las conversaciones, un día antes de la toma de posesión de Milei, fueron «muy positivas», centradas en la vapuleada economía del país.

Argentina está luchando con una inflación cercana al 150%, mientras más de dos quintas partes de la población se encuentran en la pobreza. El programa crediticio con el Fondo monetario Internacional (FMI) por 44.000 millones de dólares se ha desviado, las reservas netas del banco central están en números rojos y se avecina una recesión.

Milei implementará una serie de medidas para frenar el gasto del Estado tras asumir la presidencia, un plan de «shock»que sus partidarios esperan que estabilice la economía, pero que probablemente sea doloroso para los argentinos al menos en el corto plazo.

«Creo que la prioridad número uno son los desafíos económicos que Argentina enfrenta», dijo González a Reuters en una entrevista en Buenos Aires horas después del encuentro con Milei, añadiendo que el país necesita espacio y tiempo para poner su casa en orden.

«Cuando se trata de los desafíos económicos (…) Argentina necesita solucionar esos desafíos», dijo y señaló que el país productor de granos también necesitaba llegar a un acuerdo sobre su plan económico con el FMI. «Sólo hemos estado tratando de fomentar el diálogo, facilitar conversación, encontrar una manera de ser constructivos, con diferentes aportes y alentar un resultado constructivo entre Argentina y el FMI».

El actual programa del FMI, que reemplazó un acuerdo fallido de 2018, está tambaleado cada vez más a medida que la crisis económica de Argentina empeora, una tendencia que impulsó el ascenso de los partidarios de derecha como Milei, economista libertario y ex comentarista de televisión.

González dijo que la delegación había discutido el tema del litio con Milei, incluida la esperanza de beneficiarse de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, que actualmente no aplica, ya que no es socio de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

También dijo que Estados Unidos estaría interesado en apoyar a Argentina, el cuarto productor de litio del mundo y elevar la cadena de valor del metal clave para la fabricación de baterías.

«Ciertamente Argentina es una fuente de litio, pero no hay razón por la que Argentina no debería estar refinando y avanzando la cadena de valor del litio y queremos ayudar», afirmó.

Preguntado sobre un posible acuerdo para facilitar las compras de Argentina de aviones F-16 estadounidenses, dijo que las dos partes estaban «teniendo conversaciones», sin dar más detalles.

Milei, que ha prometido una política exterior pro Estados Unidos y ha sido crítico con China, prestará juramento el domingo con la presencia de varios mandatarios, incluido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro húngaro, Viktor Orban. También estarán presentes el ex líder brasileño Jair Bolsonaro.

González dijo que no había ninguna reunión confirmada con Zelenski, aunque señaló que era probable una conversación informal con la jefa de la delegación estadounidense, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

«Creo que en la asunción presidencial habrá una oportunidad de hablar. Estoy seguro de que ella lo buscará», dijo.

REUTERS