Nicolás Trotta: “Catamarca ha dado todos los pasos para poder regresar de manera escalonada”

El país mira las provincias donde hoy los docentes, directivos y demás personal regresó a las escuelas para comenzar a preparar líneas de trabajo de cara al 18 de agosto, fecha pautada para que los alumnos de los últimos años de cada nivel vuelvan a tener clases presenciales.

“Catamarca ha dado todos los pasos para poder regresar de manera escalonada, con el protocolo nacional aprobado y teniendo una realidad epidemiológica que lo permite”, destacó el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

“Para nosotros es importante priorizar a los estudiantes que están terminando cada uno de los niveles. Creemos que hay que dar pasos firmes pero escalonados para ganar confianza social para el regreso a la escuela. Por eso es importante lo de Catamarca, porque su realidad epidemiológica lo permite. Si se modifica, habrá otros cambios, no solo relacionados con la escuela. Hemos estudiado a fondo lo sucedido incluso en otros países”, explicó Trotta en Radio Valle Viejo.

“Habrá aspectos que llevará adelante la provincia según su propia realidad, estableciendo los parámetros pedagógicos y sanitarios y adaptándolos a la realidad de cada escuela”, detalló. Es que, en este plan de vuelta a clases presenciales, se tuvo que tener en cuenta puntos tales como el de las escuelas que funcionan como comedores, y que tendrán este servicio reconvertido en módulos alimentarios para cumplir con un derecho indispensable.

Esto es fundamental para mostrar a otras provincias que se puede proyectar un regreso seguro a las aulas

“Hay que destacar el compromiso de toda la comunidad educativa, porque vemos que estamos dando pasos importantes en Catamarca y también en Santiago del Estero. Esto es fundamental para mostrar a otras provincias que se puede proyectar un regreso seguro a las aulas”.

Trotta reflexionó que “el regreso progresivo implica que todos los chicos no podrán volver al aula todos los días. Hay que desplegar una estrategia para el diseño de actividades y una hoja de ruta para esos días en los que los chicos estén en el hogar, que no serán de descanso. La presencia física es importante y vamos a acreditar lo que realmente los chicos realmente han aprendido. El año que viene será excepcional, llevando adelante toda la propuesta pedagógica, con articulación y trabajo que es el camino que estamos construyendo para superar el impacto de la pandemia, que es profundo”

En ese punto, agregó que “estamos trabajando con una mirada federal, lo que debería ser profundizar el vínculo de nuestras instancias de educación superior, universitaria y terciaria para lo que debe ser la terminalidad de este año tan excepcional”.

Aportes y críticas

En este lapso de tiempo hasta el 18 de agosto, las escuelas deben prepararse para poder cumplir los protocolos de prevención. Trotta dijo que incluso habrá dinero en efectivo para la compra de elementos indispensables.

“Hay aporte para infraestructura según los pedidos de la provincia, obras de infraestructura importante que se canalizan a través de la provincia y la presentación de un listado de escuelas que van a recibir hasta 50 mil pesos directamente para la compra de elementos de limpieza. Se está tratando con el ministro de Educación y con cada una de las jurisdicciones”.

Por otra parte, el Ministro hizo referencia a la “mala gestión” del gobierno macrista en relación a la suspensión del programa “Conectar Igualdad”, que hoy se reciente en las estadísticas que indican que muchas familias no poseen los medios de conectividad con fines educativos.

“Distinta sería la realidad si no se hubiese suspendido, ya que esto implica que faltan 4 millones de computadoras en los hogares, que es lo que debería haber repartido la gestión de Macri de haber asumido un compromiso con el sector”, consideró.