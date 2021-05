Prevención de intoxicación con monóxido de carbono

Ante el descenso de la temperatura que se está registrando en los últimos días, desde el Ministerio de Salud de la provincia se recomienda tener especial atención y control de las formas y artefactos utilizados para calefaccionar ambientes, y de esta forma evitar posibles intoxicaciones con monóxido de carbono (CO).

Las intoxicaciones con CO son más frecuentes en épocas frías, porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores y porque suelen cerrarse las puertas y ventanas impidiendo la llegada de aire fresco, y también la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de las viviendas.

Cualquier artefacto que utilice material combustible (gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos) puede producir monóxido de carbono cuando se quema en forma incompleta:

– Calefones, termotanques, calderas.

– Estufas, braseros, salamandras.

– Cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña.

– Motores de combustión (vehículos, motosierras, generadores eléctricos, etc).

Si el único medio para calefaccionar el hogar es un brasero, es necesario tomar las siguientes precauciones:

– Encender el brasero fuera del hogar.

– Ingresarlo en el hogar cuando no se observe el desprendimiento de humos.

– Mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio.

– No dormir con el brasero encendido dentro de la habitación.

– Retirar el brasero del hogar antes de dormir.

El monóxido de carbono puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte. Por ello, es importante tener en cuenta estas recomendaciones, ya que el CO no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz.

Síntomas

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

– Dolor de cabeza.

– Mareos.

– Somnolencia.

– Debilidad/Cansancio.

– Náuseas/vómitos.

– Pérdida del conocimiento y/o convulsiones.

– Palpitaciones.

– Dolor de pecho.

– Paro cardiorrespiratorio.

¿Cómo prevenir las intoxicaciones por CO?

La insuficiente ventilación es un factor siempre presente en las intoxicaciones con monóxido de carbono. Es fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos, además de:

– Mantener los ambientes bien ventilados.

– Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa.

– No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

– No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

– El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

– No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.