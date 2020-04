Programa “Días de Ensueño” con tarjeta del Banco Nación

Mañana se suspende compra con el 50% de descuento en alimentos y se extiende el 25% hasta el domingo

A raíz de las medidas preventivas que se realizan para evitar la expansión de la pandemia del COVID-19, se suspende para la jornada de este jueves el one shot para la compra de alimentos con el 50% de descuentos en comercios de la provincia, en el marco del programa “Días de Ensueño”, implementado por el Gobierno Provincial junto a la Unión Comercial y el Banco Nación.

No obstante, se informa que se decidió extender el descuento del 25% de descuento en alimentos hasta el domingo, a los fines que no haya acumulación de gente en los comercios.