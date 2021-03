Provincia insiste que solo pueden dar cómo “máximo” un 32 por ciento de aumento

Desde mediados del mes de febrero se vienen llevando a cabo diferentes reuniones a los fines de poder acercar propuestas y alcanzar un acuerdo salarial para el corriente año, llevando a que tanto el Gobierno provincial como los gremios sienten su postura y de la cual pareciera que no van a salir.

Así, desde la provincia se ofreció un 30 por ciento en un primer acercamiento, pero luego se llegó a un 32 por ciento y eso pareciera que será el número final frente a lo que solicitan, por ejemplo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que pidió un incremento del 60 por ciento.

Si bien los acuerdos salariales se van cerrando con algunos gremios, como por ejemplo los viales; existen otras entidades que están en pie de lucha y piden un aumento superior a lo que la provincia ofrece.

Ante este panorama, el ministro de Trabajo de Catamarca, Ariel Luna, en un breve diálogo con la prensa, se refirió a estas negociaciones que se vienen realizando y ante la consulta sobre el aumento del 60 por ciento que piden desde ATE, sostuvo que “entendemos la situación, pero lamentablemente no tenemos los recursos para afrontar dicho incremento”, agregando que “el máximo es 32 por ciento, lamentablemente no podemos apartarnos de ese número, no vamos a poderlo pagar”.