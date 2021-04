Provincia ofreció un 35% de incremento salarial y desde la ATE analizan la propuesta

La semana pasada desde el Gobierno de Catamarca se había lanzado una convocatoria para que los gremios estatales y de manera especial la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concurran a una reunión a los fines de poder acordar un incremento salarial y de esa forma concluir con el conflicto durante el cual se realizaron cortes de rutas, protestas y movilizaciones.

De acuerdo a lo anunciado y previsto, pasadas las 12 horas de ayer, el ministro de Trabajo y Derecho Humanos, Ariel Luna recibió al secretario General de la ATE, Ricardo Arévalo y parte de la comisión directiva. En este encuentro, Luna les transmitió a los gremialistas la nueva propuesta salarial que superaba el 32 por ciento dado a conocer semanas previas y que había sido rechazado por la entidad gremial.

Al concluir el encuentro, Arévalo dialogó con la prensa, ocasión en la cual manifestó que “creo que, mejorando un poco el porcentaje, de alguna manera la decisión la vamos a tomar con los demás dirigentes”, señalando luego, que “venimos de decir que el 32 por ciento es insuficiente y por supuesto que esta nueva propuesta va siendo superadora en los números”.

Respecto a los motivos por los cuales consideran que la oferta es superadora, el secretario General de ATE indicó que “son negociaciones que se vienen dando en la medida de todo este contexto salarial y que no ha sido fácil”, recordando que empezaron con una propuesta del 30 por ciento y que ahora llegaron a un 35 por ciento, aclarando que si se acepta este ofrecimiento será una decisión de los trabajadores y no de él como secretario general del gremio.

“No somos UPCN, ni mucho menos ATSA, ni mucho menos la CGT que toman decisiones individuales, nosotros tomamos las decisiones en colectivo de los trabajadores”, enfatizó; para luego remarcar lo que se dio a conocer en la propuesta, pero que no hubo una aceptación de la misma.

Por otra parte, Arévalo analizó que la propuesta del 35 por ciento “rompe esa firma de aquellos que firmaron por salarios a la baja. Nosotros consideramos que superando el 32 por ciento, sea un 35, un 40 por ciento, o lo que sea, es una forma de respetar una negociación salarial y no imponer un número y hacerlo por decreto como si fuera una dictadura. Queremos discutir los salarios”, consideró.

Finalmente, el gremialista adelantó que la nueva propuesta del Gobierno Provincial será puesta a consideración de las bases y que hoy se volverán a reunir con los representantes del Ejecutivo a los fines de darles una respuesta.

Propuesta

Otro de los que participó del encuentro fue el apoderado legal del gremio, Iván Sarquis, quien expresó que “nos han acercado una propuesta que supera en un tres por ciento la propuesta original”, mencionando que no fue una sorpresa para los gremialistas dado que ya había algunos comentarios sobre este porcentaje.

Ante esto, Sarquis indicó que han solicitado un cuarto intermedio a los fines de poderles transmitir lo ofrecido a los demás miembros del Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) y analizar si es que se hará una contrapropuesta. No obstante, aclaró que según los porcentajes en las cuotas a pagar, el último tramo se pagaría en septiembre y se cobraría en octubre por lo que “nos resulta bastante largo, bastante lejos el ofrecimiento”.

Asimismo, el letrado consideró que con el porcentaje del 35 por ciento ya tiene un 10 por ciento pagado, por lo que faltaría un 25 por ciento a devengar en tres partes, destacando que la propuesta oficial comprende dos cuotas del 11 por ciento y una del 3 por ciento.

Municipios

En otro orden de cosas, Ricardo Arévalo se refirió a la cuestión de los municipios, indicando que cada una de las comunas lleva adelante negociaciones de forma individual y por ello es que con algunas ya se cerraron los acuerdos y en otras aún no.