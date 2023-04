Reiteran que la prevención del dengue empieza por casa

La subsecretaria de Salud de la Capital, Ana Fernanda Lagoria, recordó que la prevención del dengue “empieza por casa” y pidió la colaboración de la comunidad con los trabajos que se están realizando.

Lagoria recordó que el dengue es una afección endémica que antes demandaba tareas focalizadas en primavera y otoño, pero remarcó que “ahora se trabaja todo el año: los 365 días se trabaja en prevención”.

Indicó que el año pasado fueron visitados dos veces cada uno de los barrios capitalinos, cubriendo “el 98 por ciento de todos los sectores urbanos”, y ahora se renueva esa tarea con la brigada específica.

La tarea, explicó, consta básicamente de visitar casa por casa para evaluar la situación, y recordó la importancia de eliminar reservorios de agua que puedan predisponer a la mosquita a poner huevos, porque allí se forma la larva y se desarrolla el mosquito transmisor a su vida adulta. “Tenemos que controlar la etapa larvaria para no propagar el dengue”, insistió.

Los brigadistas, totalmente identificados, controlan patios, espacios verdes y verifican que no haya pérdidas de agua permanentes, ya que la mosquita anida hasta en una tapita de gaseosa y en agua potable también; por lo cual “es importante tener el patio seco y limpio de maleza, y si se riega no inundar macetas”.

También es importante no acumular chatarra en techos o depósitos, y como la época de verano se estiró, las piletas de lona están aunque no se usen tanto, por lo que hay que colocar productos específicos para mantenerla libre de mosquitos.

Lagoria señaló que cuando aparecen casos positivos se hace un bloqueo para evitar que continúe la infestación por dengue en esa casa y se busca a más personas con fiebre o síntomas en un área de ocho manzanas alrededor del domicilio del infectado, para captar personas con síntomas de fiebre, dolor de huesos o síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, que se presentan al inicio.

Paralelamente se ataca con máquinas fumigadoras, livianas y pesadas, pero sobre este punto Lagoria señaló que “fumigar ayuda pero no es una solución definitiva, ya que elimina el 30 por ciento de los mosquitos”, por lo cual lo fundamental es “respetar los consejos y normas preventivas en cada hogar”.