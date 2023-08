Rodríguez Larreta presentó, junto a Morales, gobernadores electos y el candidato a gobernador de Santa Fe, su plan para el desarrollo de una Argentina federal: “Somos el único equipo que puede llevar adelante el cambio y que tiene las propuestas para hacerlo”

Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy sus propuestas para que la Argentina se desarrolle a nivel federal, a partir de la economía y la producción,

potenciando los motores de crecimiento. Lo hizo desde Córdoba, junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, los gobernadores electos Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy; Nacho Torres, de Chubut; y Marcelo Orrego, de San Juan; así cómo el candidato a gobernador y ganador de las PASO en Santa Fe, Maxi Pullaro.

“Nosotros no hablamos, trabajamos. No criticamos, proponemos. Somos conscientes de que en esta elección se juega el futuro de 47 millones de argentinos. Tenemos la experiencia, podemos mostrar resultados. Somos el único equipo que puede llevar adelante el cambio y que tiene las propuestas para hacerlo”, aseguró el precandidato presidencial.

Participaron también los diputados nacionales Rodrigo de Loredo, Héctor Baldassi y Mario Negri; el ex intendente de Marcos Juárez y candidato a diputado, Pedro Dellarossa; la candidata a diputada Veronica Gazzoni; el intendente de La Falda y candidato a diputado, Javier Dieminger; y el intendente de Berrotarán y candidato a parlamentario del Parlasur, Fredi Decarlini.

Las propuestas presentadas hoy se suman a las detalladas durante las últimas semanas: “Revolución del Trabajo”, “Fin de los privilegios”, “Revolución de la Educación”, “Al campo lo que es del campo”, “Una Argentina sin Inflación”, “Transformación de la matriz energética”, “Revolución de la Seguridad”, “Vuelta del Crédito Hipotecario”, medidas para la industria argentina, para desarrollar un país federal con ciudades con más oportunidades y para los adultos mayores.

Rodríguez Larreta afirmó que “Argentina debería ser un país federal, pero el kirchnerismo hizo de la patria un país unitario”. Al respecto, agregó: “Hay que terminar con la falsa dicotomía entre la Capital y el Interior. Esa discusión está zanjada hace 150 años. Lo que hace a la Argentina un país unitario es el gobierno nacional en detrimento de las provincias. Vamos a replantear la coparticipación, porque ese es el corazón de la distribución de recursos”.

El precandidato presidencial explicó que para lograrlo se apoyará en seis motores del desarrollo: energía, minería, agroindustria, industria manufacturera, economía del conocimiento y turismo.

“Son sectores que combinan la riqueza natural de toda nuestra tierra, con el talento de nuestra gente y un enorme potencial exportador. Y que obviamente necesitan que antes logremos dos objetivos principales. Primero, bajar la inflación y estabilizar la economía. Y segundo, que sentemos las bases estructurales para que puedan desplegar su potencial, que hagamos las obras que necesitan nuestros sectores productivos para crecer”, señaló.

Sobre esas bases, detalló: “Vamos a convertir en autopistas tramos pendientes de la ruta 34 y aumentar la capacidad de la ruta 11, en Santa Fe. En Jujuy vamos a concretar la ampliación de Cauchari, la planta termosolar y el proyecto de hidrógeno verde. En San Juan, vamos a avanzar con proyectos en las rutas nacionales 20 y 40 y a retomar las conversaciones con Chile por el Túnel de Agua Negra. En San Luis hay dos obras viales centrales: convertir en autopista el tramo de la ruta 8 entre Villa Mercedes y Río Cuarto y el tramo de la ruta nacional 7 que llega hasta Buenos Aires. En Chubut, vamos a finalizar las obras de la ruta nacional 3 para la autopista entre Puerto Madryn y Trelew, y mejorar la ruta 40 entre El Bolsón y Esquel”.

Esas obras se suman a otras previstas para todo el territorio argentino: “Vamos a hacer obras en el resto del país, como la mejora del complejo Cristo Redentor en Mendoza, terminar el Camino del Buen Ayre en la provincia de Buenos Aires y recuperar el tren de carga para la minería y el campo. Y con inversión privada vamos a aumentar el dragado de la Hidrovía del Río Paraná, nuestra principal ruta para vender al mundo”, enumeró.

Rodríguez Larreta detalló luego sus propuestas para potenciar los motores de crecimiento, dividiendo las medidas por sector.

Energía: “Para potenciar al sector energético, vamos a impulsar la inversión para producir y exportar Gas Natural Licuado. Vamos a completar las obras de infraestructura de gas para asegurar el abastecimiento en el norte y hacer posible la exportación a Brasil. Y vamos a invertir en energías renovables”.

Minería: “Vamos a multiplicar las exportaciones de minerales críticos para la transición energética, como el litio y el cobre”.

Agroindustria: “Vamos a darle al campo lo que es del campo, eliminando el primer día las retenciones a todos los productos regionales, iniciando el camino gradual de baja para los principales granos, y vamos a trabajar para la unificación del tipo del cambio porque la brecha está matando al campo argentino”.

Industria: “Vamos a implementar una ley de promoción de inversiones y dar asistencia técnica-financiera a las PyME para que puedan proveer a sectores estratégicos”.

Economía del conocimiento: “Vamos a eliminar la brecha cambiaria y a integrar cada vez más el mundo científico y tecnológico al mundo productivo”.

Turismo: “Hoy tenemos menos vuelos y más caros. Vamos a mejorar la conectividad aérea interna, haciendo por ejemplo la obra del aeropuerto de Esquel. Vamos a reabrir El Palomar. Y también vamos a garantizar la llegada a toda la Argentina de buena conectividad de internet, completar el 4G y acelerar la incorporación del 5G”.

El precandidato presidencial sostuvo que para sostener el crecimiento en el tiempo, hay que avanzar con una revolución en la educación. “Los chicos van a estar en el aula aprendiendo, con 190 días por año. Día que se pierde, día que se recupera”, se comprometió.

Por último, recordó que desde que empezó la campaña presentó en todo el país 200 propuestas elaboradas junto a más de 200 especialistas, y pidió que los ciudadanos lo acompañen con su voto. “Este domingo tenemos una nueva oportunidad de decidir nuestro futuro. Te pido que vayas a votar. Aunque llueva o haga frío. Aunque estés cansado o con bronca. Tu voto es parte de la solución. Cuento con cada uno de ustedes, con cada uno de los argentinos, para que hagamos el cambio de nuestras vidas”, concluyó.

Morales, planteó: “Faltan pocos días para un día muy importante, un día que será decisivo. Y es un gusto llegar habiendo presentado propuestas cada martes y jueves. Yo me creo un trabajador incansable, pero encontré en mi compañero de fórmula, en Horacio, un 24×24. Vamos a tener para la República Argentina un trabajador comprometido con la gestión como lo hace en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un gobernante que ha tomado la decisión de combatir el narcotráfico, que tiene buenos indicadores en salud, también en educación. Estos indicadores hablan de que detrás de Horacio hay gestión, equipo y programa y me alegra también haber trabajado y valoro mucho el compromiso por el federalismo. Yo integro el norte grande y la verdad que hemos logrado un espacio para trabajar en concreto con los proyectos de nuestra provincia. Todas las provincias son una usina del proyecto, primero del sector privado. Se encuentran todas las empresas amordazadas y frenadas por medidas irracionales del actual gobierno. Cuando liberemos esa energía vamos a tener más producción y más trabajo. El trabajo es el único que saca a los pobres de la pobreza. Ir al modelo exportador es la mejor expresión del federalismo. Hay capacidad, experiencia de gestión, hay desafíos de gestión, eso necesita la Argentina, y liderazgo, que es tomar decisiones de gestión todos los días, asumir las consecuencias”.

Poggi dijo que “desde San Luis estoy acompañando porque estoy convencido de que la Argentina necesita un cambio, y estoy convencido de que la alternativa está aquí en Juntos por el Cambio. Vengo trabajando con Horacio hace varios años y con Gerardo hace unos meses, admiro las gestiones que han hecho en sus respectivas jurisdicciones”.

Para el gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir, es un “honor que Gerardo Morales esté en la fórmula presidencial. En Jujuy planteamos el cambio de la matriz productiva y lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Valoro que nuestros candidatos estén trabajando fuertemente pensando en más producción, en más exportación, en mejores condiciones para las empresas. El 10 de diciembre vamos a estar trabajando todos juntos por el cambio de nuestras vidas”.

Torres señaló: “Es fundamental que cualquier modelo de país que se entienda que es para crecer tiene que necesariamente mirar al interior. Este gobierno habla de solidaridad, plantea revanchismos o dicotomías que no tienen razón de ser, pero de todos los impuestos que crearon, ninguno se coparticipa. Es necesario no solamente ganar sino ganar bien, necesitamos la representación parlamentaria para que este gobierno sea bisagra. Agradezco que en esta reunión tengamos la posibilidad de trazar una agenda de desarrollo en común, pero mirando al interior, estoy convencido de que el domingo vamos a poder pensar en una transformación que tiene que ver con lo cultural, salir del círculo vicioso de desidia”.

El sanjuanino Orrego habló sobre “la necesidad imperiosa de dar vuelta la página, tenemos la necesidad de buscar una Argentina mejor. Los motores de los que habla Horacio son fundamentales para el crecimiento de la Argentina. Y San Juan tiene muchísimo que aportar. Tenemos que apelar a la agricultura, a la minería responsable y San Juan va a aportar mucho al gobierno nacional. Tenemos que proteger a las familias argentinas con educación, salud y seguridad. Vamos a estar al pie del cañón porque sabemos que vamos a tener la posibilidad de cambiar la Argentina. Gracias Horacio por haber estado siempre. Esto de trabajar y trabajar no es sólo un slogan”, dijo.

Pullaro, candidato a gobernador en Santa Fe, agradeció: “me permitan estar con ustedes, agradezco a Horacio, a Gerardo, por todo lo que muestran para la Argentina. Las políticas públicas que pensamos para cambiar la Argentina. Vengo de una provincia productiva como Santa Fe, que tiene muchísimo empuje en el orden nacional, pero una provincia que el gobierno central le ha puesto el pie en la cabeza durante muchísimos años. Somos el 17% de la carne del país, el 30% de la leche, el 80% de la soja, por eso necesitamos un gobierno nacional que entienda la potencia productiva que tiene el interior del país y juntos sacar el país adelante, cambiar de un país populista a un país productivo es el desafío”.

Plan de Gobierno

Los problemas de los argentinos se resuelven con ideas claras y soluciones concretas. El Plan de Gobierno de Rodríguez Larreta tiene más de 200 propuestas. Se pueden encontrar todas acá.

Revolución de la Educación

La educación es el motor para el desarrollo de un país y una responsabilidad social de su ciudadanía. Hay que asegurar que todos los chicos estén en las escuelas y aprendiendo. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Declarar a la educación como “servicio esencial” para garantizar el derecho a aprender.

● Garantizar 190 días efectivos de clase en todo el país.

● Trabajar junto a las provincias en una nueva carrera docente con incentivos al presentismo y un plan de carrera basado en el mérito y la formación.

● Nuevo método de lectura y comprensión de texto en las escuelas primarias.

● Inglés desde primer grado y transición a escuelas bilingües.

Revolución del Trabajo

El trabajo es dignidad y libertad. La meta es clara: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si se logra, en cuatro años, el empleo privado formal va a crecer más que en los últimos 13 años. Algunas de las propuestas principales son:

● Creación de micro y pequeñas en 24hs, de forma 100% digital y con un único impuesto nacional muy bajo.

● Planes sociales sin organizaciones de intermediarios, con formación y educación obligatoria.

● Terminar con la industria del juicio, con una nueva ley que ponga fin a las discrecionalidades abiertas con multas impagables que llevan a la quiebra a las PyMES.

● Un nuevo régimen para el trabajo independiente, con licencia por nacimiento, ART y alícuotas progresivas que no castiguen el crecimiento con topes bajos de facturación.

Revolución de la Seguridad

El sueño es que cada argentino pueda salir y volver tranquilo a su casa en cualquier lugar del país a cualquier hora. Para eso hay que dar una batalla frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Enviar al Ejército a blindar las fronteras y los sitios estratégicos del país.

● Sumar 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la Policía Federal a zonas críticas.

● Crear el Grupo de Élite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas.

● Una ley de extinción de dominio para atacar a las organizaciones criminales.

● Cárceles y módulos de máxima seguridad para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales.

Vivir sin inflación

En ningún lugar del mundo los precios se duplican en un año. No hay que inventar nada, sino hacer lo que hacen todos los países y dejar de insistir con lo que ya está comprobado que no sirve. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Llevar adelante un plan para bajar la inflación y proteger los salarios. Al final del mandato el salario real será mayor que el actual.

● No gastar más de lo que ingresa. El 2023 va a ser el último año con déficit en Argentina.

● El Banco Central será independiente y antiinflacionario. Nunca más va a financiar el déficit de los gobiernos.

● Desarmar el cepo y unificar los tipos de cambio.

● Terminar con el déficit de las empresas públicas.

Prohibidos los privilegios

La Argentina de hoy es injusta: quienes tienen acceso al poder político tienen beneficios injustificados que son pagados por todos los argentinos. El esfuerzo lo va a hacer la política. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Eliminar la jubilación de privilegio de presidente y vicepresidente.

● Reducir los cargos políticos a la mitad para tener un Estado eficiente.

● Ponerle un tope al gasto político del Congreso.

● Ley de Ficha Limpia para que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estén inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos.

Un techo para cada argentino

Es el peor momento de acceso a la vivienda en 30 años. Más del 25% de los argentinos y tres millones y medio de familias sufren de algún tipo de déficit habitacional. Para revertir esa situación, Rodríguez Larreta propone:

● Recuperar el acceso al crédito hipotecario con un sistema que sea sostenible para que las cuotas sigan la evolución de los salarios.

● Nueva ley de alquileres. Se establecerán los contratos de 2 años y que la actualización surja del acuerdo entre las partes.

● Más viviendas para reducir el déficit habitacional y bajar los alquileres.

Igualar para arriba

Para que la Argentina se desarrolle hay que terminar con la pobreza crónica de una vez y para siempre. Entre otras medidas, Rodríguez propone:

● Reordenar la política alimentaria unificando todos los programas en un único sistema integral que cubra una canasta básica alimentaria para cada uno de los 9 millones de chicos, chicas y adolescentes.

● Expandir la red de infraestructura conectando a más de 2 millones de personas a los servicios de agua, cloaca y electricidad.

● Invertir en mejoras para los barrios más críticos del país y romper las barreras que genera la pobreza combatiendo al narcotráfico y la inseguridad.

● Mejorar las condiciones de habitabilidad de más de 1 millón de personas a través de créditos para el mejoramiento de la vivienda y la conexión a servicios básicos.

La potencia de las mujeres

Una muerte diaria por violencia de género, la distribución desigual de las tareas de cuidado y la baja participación en el mercado laboral son algunos ejemplos de las múltiples y constantes brechas que enfrentan las mujeres. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Mejorar la participación de las mujeres en la vida productiva.

● Jerarquizar las tareas de cuidado mediante un sistema de formación y de reconocimiento de saberes de cuidados.

● Tribunales especializados en Violencias de Género para evitar la revictimización y garantizar sistemas de apoyo efectivos en el proceso de denuncia.

Personas mayores protagonistas

Las personas mayores representan un enorme valor para la sociedad y para una Argentina mejor. Entre otras medidas para que los jubilados vivan bien, tengan una jubilación digna, estén tranquilos y acompañados, Rodríguez Larreta propone:

● Eliminar el mínimo de 30 años de aportes, asegurando que todos reciban una prestación básica y una proporcional.

● Impulsar una nueva fórmula de movilidad que proteja las jubilaciones contra el aumento de los precios, en forma rápida y efectiva, para que puedan mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

● Más espacios de bienestar para personas mayores en las provincias.

● Línea telefónica gratuita para acompañar a las personas mayores.

Cuidar la salud de los argentinos

Hay que trabajar en un sistema de salud integral que contemple la salud física, mental y emocional. Un sistema más accesible, equitativo, inclusivo, sustentable y de calidad, independientemente del tipo de cobertura, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia de las personas. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Historia Clínica Electrónica para mejorar la atención y bajar los costos de salud al dar acceso a toda la información en todo momento.

● Establecer estándares mínimos de condiciones laborales para los profesionales de salud, generando incentivos específicos para la radicación de profesionales en todo el país.

● Invertir en infraestructura, profesionales, tecnología y financiamiento para que cada argentino pueda acceder a un centro de salud con cuidados continuados y se favorezca la participación social en el cuidado de la salud.

Desarrollo sostenible

Comprometerse con el cuidado del ambiente es indispensable para asegurar el futuro del país y potenciar oportunidades. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Más energías renovables, como solar, eólica y biomasa, con un marco regulatorio que actualice, promueva y garantice un crecimiento continuo en el sector energético renovable.

● Protección del mar evitando el impacto de amenazas como la pesca ilegal, la contaminación en todas sus formas y la pérdida de la biodiversidad marina.

● Fin de la deforestación ilegal y plantación de más de 1 millón de hectáreas que fomenten la industria forestal.

● Buenas Prácticas Agropecuarias para que la Argentina sea líder en producción sostenible.

● Cerrar más de 500 basurales a cielo abierto.

Argentina integrada al mundo

En los últimos años, una política exterior errática, improvisada e ideologizada destruyó la confianza internacional que el gobierno de Juntos por el Cambio había logrado. Hay que recuperarla. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Compromiso sin reservas con la democracia y los derechos humanos en América Latina.

● Profundizar la relación estratégica con Brasil y dinamizar el Mercosur.

● Poner en vigencia los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA y llevar adelante negociaciones económicas internacionales con mirada federal.

● Profundizar la relación con Estados Unidos y buscar nuevos mecanismos para fomentar y ampliar el comercio e inversiones.

● Promover una agenda con China en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, que reafirmó Mauricio Macri en 2018, y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Vivir donde quieras

Para desarrollarse en todo su territorio, la Argentina debe promover sus ciudades intermedias. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Plan de desarrollo de ciudades intermedias. Destinar recursos, y administrarlos bien, para que cada ciudad cuente con agua potable, cloacas, red eléctrica, buena conexión a internet y mejor oferta educativa y de salud.

● Llevar conectividad a todo el país con el despliegue de la red para extender la cobertura a todas las localidades de hasta 500 habitantes y en todas las rutas nacionales.

● Realizar la licitación para la puesta en funcionamiento del 5G para impulsar la robótica, el internet de las cosas, las ciudades inteligentes y sectores de la industria del conocimiento.

El fin de los trámites

El Estado debe ser eficiente, facilitador y simplificador. Acompañar en vez de convertirse en un obstáculo. Entre otras medidas, Rodríguez Larreta propone:

● Ir a un Estado 100% digital y simple: trámite que no sirve, se elimina.

● Simplificar e integrar AFIP con las rentas provinciales para no presentar trámites distintos en Nación y en provincias.

● Simplificar, desburocratizar y transparentar, y reemplazar el sistema SIRA por un mecanismo transparente y ágil.

● Trabajar para que toda la información pública de la Administración Pública Nacional sea accesible y digital.