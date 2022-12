Rodríguez Larreta reunió a dirigentes de todo el país de cara a 2023

Fue en la Ciudad de Buenos Aires. Contó con la presencia de senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores del PRO y partidos aliados de 23 provincias.

Bajo el lema “Juntos vamos a transformar la Argentina”, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, reunieron a dirigentes políticos de todo el país en un nuevo encuentro federal de cara al año electoral 2023.

La convocatoria fue en la tarde de este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a referentes de todo el país entre senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales del PRO y de partidos aliados de 23 provincias.

Sumado a colaboradores y militantes, el encuentro convocó en total a unas 5000 personas.

“En 2021 ganamos en todo el país gracias al laburo de cada uno de ustedes que no aflojaron nunca, que pusieron la cara en los territorios más difíciles, contra las agresiones, las amenazas y los aprietes”, dijo Rodríguez Larreta frente a los presentes en el predio de Costa Salguero, donde se realizó el encuentro.

“Los gobernadores están nerviosos, buscando todas las trampas posibles para no perder. Por eso desdoblan, sacan las PASO, ponen ley de lemas, tienen acoples y qué sé yo cuántas cosas más”, agregó.

“Están nerviosos y tienen razón. Saben que vamos a ganar aunque nos cambien las reglas de juego, aunque hagan trampa y nos inclinen la cancha”, afirmó.

“Voy a terminar el año habiendo recorrido todas las provincias argentinas para escuchar y aprender de lo que pasa y se necesita en cada lugar. Y el año que viene voy a hacer lo mismo. Voy a poner el cuerpo, el esfuerzo y el apoyo necesario en cada elección provincial para ganar en cada una de las provincias y que desde ahí podamos apuntalar la transformación del país”, prometió.

“Hay que ganar, para llegar al poder, pero para poder hacer las cosas, generar trabajo, cambiar. Argentina necesita un cambio profundo, no maquillaje. Un cambio rápido e integral, porque no existen las medidas mágicas. Un cambio que dure de una vez por todas, que se mantenga en el tiempo. Para eso necesitamos un consenso más amplio”, opinó.

“Hay que tener más huevos para dialogar con el que piensa diferente que para sentarse del otro lado de la tribuna a agredir. Basta de la grieta que nos condenó al fracaso, hay que hacer algo diferente”, alentó.

“Seamos parte de la generación del 23 que va a sacar la Argentina adelante, de esa generación que siente las bases para que Argentina crezca durante 30 años que cambie nuestro país para siempre”, cerró el mandatario.

Entre los participantes también estuvieron: Diego Santilli, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos, Luis Juez, senador nacional por Córdoba, Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, Nacho Torres, senador nacional por Chubut, Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis, Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa, Felipe Álvarez, diputado nacional por La Rioja, Marcelo Orrego, diputado nacional por San Juan, Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa, Alfredo Schiavoni y Martín Arjol, diputados nacionales por Misiones.

Asistieron también Aníbal Tortoriello, diputado nacional por Río Negro, Leticia Esteves, diputada provincial, y Marcelo Bermúdez, presidente del PRO provincial, por Neuquén, Gabriel Chumpitaz, diputado nacional por Santa Fe, Rubén Manzi, diputado nacional, Enrique Cesarini, diputado provincial, y Carlos Molina, presidente del PRO provincial, por Catamarca, José María Carambia, intendente del municipio de Las Heras de Santa Cruz, Flavio Serra, presidente del PRO de Corrientes, Lucas Figueras, referente del PRO provincial, y Marilú Quiroz, diputada nacional, por Chaco.

También dijeron “presente” Facundo Pérez Carletti, concejal, por Santiago del Estero, Carlos Zapata, diputado nacional por Salta y Jorge Hiruela, presidente de la Fundación Pensar de Jujuy. Por la Ciudad de Buenos Aires estuvieron Soledad Acuña, Emmanuel Ferrario, Jorge Macri y Fernán Quirós.

El último encuentro federal convocado por Rodríguez Larreta había sido el 15 de septiembre. En esa ocasión la agenda estuvo enfocada en la situación económica del país y en el armado de un plan para generar trabajo, aumentar la producción y expandir la capacidad exportadora de la Argentina.

El encuentro de aquel entonces contó con la participación del ex ministro de la Nación, Hernán Lacunza. También hubo encuentros en provincia de Buenos Aires, liderados por Diego Santilli, con el mismo objetivo de desarrollar planes de gobierno para las diferentes localidades bonaerenses.

Rodríguez Larreta estuvo este año en 41 ciudades de 21 provincias del país. Además, recorrió 25 distritos del conurbano bonaerense, se reunió con dirigentes, productores, comerciantes, vecinos, empresarios de grandes y pequeñas y medianas empresas, emprendedores, líderes religiosos, referentes sociales, jóvenes, padres organizados.

También visitó ferias, centros urbanos, fábricas, campos, centros de apoyo y comunitarios, con el objetivo de escuchar y conocer las distintas realidades a lo largo y ancho del territorio argentino.

Durante enero de 2023, Larreta estará recorriendo la costa bonaerense y tiene previsto viajar a San Luis, La Pampa, Córdoba, Misiones y Corrientes.