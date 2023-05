Saadi inauguró la Se.Pa.Ve. de Valle Chico y reivindicó el rol del Estado

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejó inaugurada la Sede de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve.) de Valle Chico, en un clima de fiesta ya que se trata de un proyecto que se concretó por iniciativa de los propios vecinos, quienes propusieron la idea a través del Presupuesto Participativo y ganaron la votación.

El moderno edificio cuenta con todas las herramientas necesarias para que niños, jóvenes y adultos mayores realicen diferentes actividades, como aerobox, clases de canto, defensa personal, zumba, folclore, clase de apoyo escolar y muchas otras actividades.

Además, una vez por semana, los vecinos van a contar con diferentes organismos, como el Centro de Emisión de Licencias de Conducir, Registro Civil, Centro de Mediación y otros servicios.

Flavia Vega, una de las autoras del proyecto, definió como “un placer” ver realizado el sueño que “anhelamos tanto”, ya que allí podrán “articular capacitaciones para niños, adolescentes, adultos, y es algo que militamos, salimos a buscar las firmas y los vecinos nos escucharon, pero lo más importante es que lo hicimos todos juntos, y cuidándolo nos queda disfrutar”; sostuvo Flavia, quien dedicó un emotivo recuerdo para José Brandán, quien trabajó en el proyecto y falleció en el proceso. “José está siempre presente en nuestros corazones”, afirmó.

Cecilia Maza, funcionaria municipal que dirige el área de Participación Ciudadana, destacó el valor del Presupuesto Participativo como “una herramienta democrática para cumplir sueños”, pero recordó que “si los vecinos no lo hubieran aprovechado nada de esto hubiera sido posible”.

Por su parte, Gustavo Saadi indicó que “llevamos tres años de gestión y uno de los primeros barrios a los que vinimos fue Valle Chico, nos gusta gestionar hablando con cada uno de los vecinos, y en esa oportunidad nos planteaban varias obras que debíamos hacer”.

“A pesar de que vino la pandemia seguimos conversando, y una de las acciones que nos pedían era la plaza, ya que no tenían un espacio verde. Gracias a Dios pudimos cumplir con esa palabra empeñada a los vecinos y hoy esa plaza es una realidad. Nos dijeron que no había barrido, pudimos incorporar gente de Valle Chico y el barrio está mucho más limpio. También nos pedían una ambulancia porque no había en el barrio y pensamos en una pequeña posta que se convirtió en un centro de salud. Nos plantearon que estaba oscuro el barrio y que debíamos hacer un recambio de luces, y reconvertimos casi todo el complejo habitacional a LED, mejorando la iluminación cuidando el ambiente y ahorrando energía. Nos pidieron que termináramos la obra de la Avenida Bicentenario porque era un punto de conexión rápida y la hemos terminado, cumpliendo nuestra palabra, y hoy venimos nuevamente para cumplir con un proyecto elaborado, votado y decidido por ustedes, que querían un SePaVe. Me encanta porque para una plaza propia la idea es que no tengan que trasladarse para disfrutar, y esto tiene la misma función: van a poder hacer trámites, reclamos, gestiones, talleres, actividades culturales, deportivas o recreativas o recreativas. Lo pueden hacer en este lugar que también tiene la función de una pequeña guardería, y su canchita, por lo que cumple múltiples funciones”, destacó.

“Yo no acostumbro hablar mucho de política, pero justamente venía escuchando, porque últimamente los políticos tienen todas las soluciones en los canales de televisión o en las redes sociales, pero hay que darles un GPS o un mapa para que conozcan algún barrio de la ciudad. Y decían que hay que terminar con la intervención del Estado, que sea todo del sector privado… y si el Estado no hubiera intervenido en esta zona muchos de ustedes no hubieran tenido la posibilidad de tener una vivienda, una plaza, un centro de salud, un lugar como Parque Sur, agua y cloacas; porque yo no imagino un sector privado generoso que venga y le haga un hospital a sus ciudadanos sin que tengan que pagar. Sin el Estado no habría escuela ni jardín garantizando la educación pública y gratuita”, añadió el jefe comunal.

“Cada uno es libre y puede votar como quiera, un candidato puede gustar más o menos, pero escuchemos bien qué es lo que están diciendo, porque sé que faltan muchas cosas, pero es vital la intervención del Estado para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos y vecinas. Y esta obra no es de ningún político ni de ningún partido, es gracias a ustedes y a que hay un Estado presente”, concluyó.