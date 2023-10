Sergio Massa en el debate presidencial 2023

«Buenas noches a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle a los millones de argentinos que nos están viendo en su casa, a moderadores y a candidatos por estar esta noche acá. Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones, no a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. Vengo a plantearle a los argentinos y a las argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino».

EDUCACIÓN

La educación es un derecho de todos y todas, tiene que ser pública y gratuita. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Quiero contarles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación, con varios objetivos que te los quiero enumerar. En primer lugar, la construcción de 731 Centros de Desarrollo Infantil y jardines de infantes. ¿Con qué objetivo? La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de primero a tercer grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral. En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar. Gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudias. Y en paralelo, un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, *quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook.

ECONOMIA

Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina.

También tengo claro que los errores de este Gobierno lastimaron a la gente y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como Ministro de Economía, pido disculpas.

Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo.

Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos.

En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película.

Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones.

La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica.

Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano.

DDHH Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Muy buenas noches nuevamente, y en primer lugar quiero agradecerle a la gente, este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado, memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el Juicio a las Juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delitos y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo, muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir, el 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO, porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado. La convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina.

Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza.

Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío y la locura. Y después, un camino de producción y trabajo.

Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones, la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos *más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país.

Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza